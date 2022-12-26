«Брентфорд» — «Тоттенхэм»: ставка Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют во втором тайме за 3.10.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«АПЛ выходит из вынужденного отпуска, связанного с чемпионатом мира в Катаре. Обе команды провели по 15 матчей, но «Тоттенхэм» набрал на 10 очков больше. «Брентфорд» перед паузой не проиграл в трёх матчах подряд, обыграв даже «Манчестер Сити». В любой момент «Брентфорд» могут догнать и обойти сразу несколько соперников. В спину «Тоттенхэму» дышит «Манчестер Юнайтед», у которого есть игра в запасе.

От хозяев на чемпионате мира сыграли шесть игроков, а от гостей – 11. Теперь в составе «Тоттенхэма» играет новоиспечённый чемпион мира — защитник Ромеро. У болельщиков «шпор» вызывает опасение эмоциональное состояние Гарри Кейна, который не реализовал второй пенальти против Франции, не спас Англию от вылета из турнира.

Как сказал Алан Ширер, эта боль останется с Кейном на всю жизнь. В печали будет и бразилец Ришарлисон, а вот хорват Перишич к серебру 2018 года добавил бронзу ЧМ-2022.

В пользу гостей говорит историческая статистика. «Брентфорд» не выиграл в последних 13 очных матчах во всех турнирах. В прошлом сезоне соперники сыграли вничью, а дома «шпоры» выиграли с разницей в два мяча.

«Тоттенхэм» не знает поражений в последних 15 матчей Boxing Day. Ни один игрок не забил больше голов в этот день, чем Гарри Кейн, — девять мячей. В последних матчах АПЛ «Тоттенхэм» заметно прибавлял во второй половине игры. Так как матч будет для «шпор» выездным, то и у хозяев будут шансы отличиться».

Экспресс с коэффициентом 13.77.

Прогноз на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.50.

Попов: Бердыеву 70 лет, некоторые уже таблетки принимают в этом возрасте.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.46.

Эвра: «Челси» должен проснуться и влиться в этот сезон.