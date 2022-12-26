Анатолий Емелин дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Барыс»

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предлагает свою ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Барыс».

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.83.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«С каждым проигранным матчем шансов у «Барыса» на выход в плей-офф становится всё меньше. Да, главный конкурент «Барыса» хабаровский «Амур» тоже порой обидным образом теряет очки, тем не менее именно клуб с Дальнего Востока сейчас является фаворитом в этой гонке, потому как потерянных очков у него меньше.

В Омске «Барысу» придётся очень непросто. «Авангард» ведёт отчаянную борьбу за более высокий посев, а потому тоже не планирует заниматься новогодними подарками в виде очков сопернику.

Да, кто-то из лидеров подустал после серьёзных нагрузок, которые выпали в декабре, а вот наставник «Барыса» Андрей Скабелка отказался везти иностранных лидеров на Кубок Первого канала. Казахстанцам важнее чемпионат, где весьма высок риск остаться без плей-офф.

В такой игре, скорее всего, много заброшенных шайб не будет. А потому выберу ставку на тотал меньше 5 шайб».

Экспресс с коэффициентом 13.77.

Прогноз на матч «Металлург» — «Трактор» с коэффициентом 2.66.

Прогноз на матч «Авангард» — «Барыс» с коэффициентом 4.95.

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