«Брентфорд» — «Тоттенхэм»: ставка Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура «Брентфорд» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 1.92.

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«У «Тоттенхэма» всего одна победа в 15 последних гостевых лондонских дерби. В матче с «Брентфордом» Конте не сможет рассчитывать сразу на пятерых основных игроков – Ришарлисона, Бентанкура, Перишича, Ромеро и Льориса.

Ну а общее состояние и форма Кейна также вызывают сомнение после трагичного для сборной Англии его заключительного матча на чемпионате мира две недели назад.

«Брентфорд» завершил первую часть сезона неожиданной, но более чем заслуженной гостевой победой в матче с «Манчестер Сити». В декабрьских контрольных встречах команда не выиграла ни разу, но в них была достаточно серьёзная ротация, и даже несмотря на неё, лондонцы забивали в каждой из игр. Ну а Айван Тони, оформивший дубль в ворота «Сити», отличился и в последней контрольной игре с «Вольфсбургом».

Экспресс с коэффициентом 14.04.

Прогноз на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.50.

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Прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.46.

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