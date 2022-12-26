Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо»

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо».

Ставка: «Торпедо» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 2.94.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Сравнивать текущую статистику соперников бессмысленно, понятно, что у нижегородцев она на две головы выше. Важно то, что «Торпедо», в принципе, хорошо играет с «Куньлунем» прямо с момента рождения китайской команды. Играет хорошо при любых тренерах и любых игроках. Всего соперники провели 16 официальных личных встреч и ещё один предсезонный «товарняк», и в этих 17 матчах «Куньлунь» выиграл лишь дважды.

Более того, в нынешнем сезоне нижегородцы играют с «Куньлунем» на выезде лучше, чем дома, потому что на выезде ещё не пропускали. Автозаводцы выиграли все три междусобойчика в текущем сезоне, а в гостях и вовсе устроили китайским товарищам «Аргентину – Ямайку», выиграв со счётом 5:0.

С учётом того, какую игру демонстрируют подопечные Ларионова после выхода с «каникул» и как играет в этом же промежутке времени прилично собравшийся «Куньлунь», 5:0, конечно, не будет, но выигрывать нижегородцы всё равно должны.

Предположу средний по голевой наполняемости матч с тоталом, превышающим 5.5 шайбы. По итогам этого матча автозаводцы в гостях любым способом наберут очередные два очка».

Экспресс с коэффициентом 14.04.

Монсон: здорово, что русский Овечкин бьёт рекорды в США.

Прогноз на матч «Металлург» — «Трактор» с коэффициентом 2.66.

Карлсон: Овечкин превосходит людей из учебников по истории.

Прогноз на матч «Авангард» — «Барыс» с коэффициентом 4.95.