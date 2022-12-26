Прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ «Авангард» — «Барыс» в Омске

Экс главный тренер сборной России заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ «Авангард» — «Барыс».

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.83.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«В Омске «Барысу» придётся очень непросто. «Авангард» ведёт отчаянную борьбу за более высокий посев, а потому тоже не планирует заниматься новогодними подарками в виде очков сопернику.

Да, кто-то из лидеров подустал после серьёзных нагрузок, которые выпали в декабре, а вот наставник «Барыса» Андрей Скабелка отказался везти иностранных лидеров на Кубок Первого канала. Казахстанцам важнее чемпионат, где весьма высок риск остаться без плей-офф.

В такой игре, скорее всего, много заброшенных шайб не будет. А потому выберу ставку на тотал меньше 5 шайб».

Экспресс с коэффициентом 14.04.

Монсон: здорово, что русский Овечкин бьёт рекорды в США.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.15.

Вайсфельд: ждём, когда Овечкин обгонит Гретцки.

Прогноз на матч «Авангард» — «Барыс» с коэффициентом 4.95.