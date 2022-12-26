«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» и «Автомобилист».

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.79.

«Вот кому пауза не пошла на пользу, так это «Автомобилисту» — екатеринбуржцы шли первыми на Востоке, но после перерыва проиграли все три раза: дома «Адмиралу» (2:3) и «Сибири» (0:4), а также в гостях «Барысу» (4:5 по буллитам).

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Что интересно, «Салават Юлаев» после паузы попал в такую же непонятную турбулентность, влетев дома «Авангарду» (1:2 Б) и «Амуру» (1:5). После этого даже главный тренер уфимцев Виктор Козлов заявлял, что его команда не имеет права играть так безобразно перед своими зрителями.

В последнем матче «Салават Юлаев» у себя дома всё-таки дожал «Адмирал» (5:3), хотя там тоже по ходу матча качались качели.

В общем, обе команды не отличаются стабильностью. Гадать на победителя я бы не стал. Предположу только, что мы в этом матче увидим немало шайб. И вспомним, как они встречались 25 ноября. Тогда «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в овертайме (3:2).

Я бы в этом матче взял коэффициент 1.79 на то, что общий тотал составит больше 4.5 шайбы в основное время».

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