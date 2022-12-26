«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: по какому каналу покажут, трансляция матча КХЛ

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Начало – в 17:00 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на KHL Prime.
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.13. Победа екатеринбуржцев по итогам 60 минут оценивается в 2.91.
Букмекеры не сомневаются, что встреча «Салават Юлаев» — «Автомобилист» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.69, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.17.
Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 3.90. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.
Экспресс с коэффициентом 14.04.
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