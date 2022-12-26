«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз Александра Елагина на лондонское дерби

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм».
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.92.
«Футбольная жизнь возвращается в свою обыденность. Однако мировое первенство болезненно сказалось на многих игроках. «Арсенал» делегировал 10 человек в семь разных сборных на чемпионат мира. Сака провёл турнир превосходно и забил три мяча. Не повезло бразильцу Габи Жезусу, который получил травму в матче с Камеруном и в этой игре на поле не появится.
Из пяти «молотобойцев» на ЧМ-2022 не сыграл только резервный голкипер французов Альфонс Ареола. Защитник Марокко Агер получил травму, а он очень нужен «Вест Хэму».
«Молотобойцы» идут в шаге от зоны вылета, проиграв девять раз. А здесь ещё и встреча с единоличным лидером сезона. «Арсенал» выглядит неплохо и имеет второй показатель по забитым мячам и первый по пропущенным.
Год назад после 14 матчей «канониры» шли только пятыми с отрицательной разницей забитых и пропущенных. Серия без поражений «Арсенала» в АПЛ составляет восемь матчей. «Вест Хэм» проиграл в 11 из 12 последних выездных очных матчей Премьер-лиги.
Это уже третий раз, когда команды встречаются в чемпионате в рамках Boxing Day. Дважды выиграли «канониры». Надо сказать, что «Арсенал» выиграл свои 10 домашних матчей в рамках Boxing Day. «Вест Хэм» победил в этот день только однажды в восьми последних матчах.
Считаю «Арсенал» безусловным фаворитом матча. Однако склоняюсь к тому, что будет забито много голов».
Экспресс с коэффициентом 14.04.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.46.
Юрген Клопп: Аргентина заслужила победу на чемпионате мира.
Хорватский журналист: Ловрен не нацист.
«Зенит» — жертва аферы по-бразильски. Юри Алберто мог стать «новым Халком».
- 26 декабря 2022
-
17:15
-
17:00
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:45
- 25 декабря 2022
-
23:30
-
22:30
-
21:30
-
20:30
-
19:30
-
18:30
-
17:30
-
16:30
-
15:45
-
14:45
-
13:45
-
12:45
-
11:45
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:00