«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз Александра Елагина на лондонское дерби

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.92.

«Футбольная жизнь возвращается в свою обыденность. Однако мировое первенство болезненно сказалось на многих игроках. «Арсенал» делегировал 10 человек в семь разных сборных на чемпионат мира. Сака провёл турнир превосходно и забил три мяча. Не повезло бразильцу Габи Жезусу, который получил травму в матче с Камеруном и в этой игре на поле не появится.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Из пяти «молотобойцев» на ЧМ-2022 не сыграл только резервный голкипер французов Альфонс Ареола. Защитник Марокко Агер получил травму, а он очень нужен «Вест Хэму».

«Молотобойцы» идут в шаге от зоны вылета, проиграв девять раз. А здесь ещё и встреча с единоличным лидером сезона. «Арсенал» выглядит неплохо и имеет второй показатель по забитым мячам и первый по пропущенным.

Год назад после 14 матчей «канониры» шли только пятыми с отрицательной разницей забитых и пропущенных. Серия без поражений «Арсенала» в АПЛ составляет восемь матчей. «Вест Хэм» проиграл в 11 из 12 последних выездных очных матчей Премьер-лиги.

Это уже третий раз, когда команды встречаются в чемпионате в рамках Boxing Day. Дважды выиграли «канониры». Надо сказать, что «Арсенал» выиграл свои 10 домашних матчей в рамках Boxing Day. «Вест Хэм» победил в этот день только однажды в восьми последних матчах.

Считаю «Арсенал» безусловным фаворитом матча. Однако склоняюсь к тому, что будет забито много голов».

Экспресс с коэффициентом 14.04.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.46.

Юрген Клопп: Аргентина заслужила победу на чемпионате мира.

Хорватский журналист: Ловрен не нацист.

«Зенит» — жертва аферы по-бразильски. Юри Алберто мог стать «новым Халком».