ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз Анатолия Емелина на московское дерби в КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предлагает свою ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Динамо» за 2.90.
«Фаворитом дерби вижу команду Кудашова. «Динамо» в полном порядке, во время паузы восстановлены силы. А его тактическая модель эффективнее всего работает именно тогда, когда у игроков свежие ноги.
Бело-голубые играют гармонично, забивают разные пятёрки, минимум ошибок в обороне. Думаю, им удастся засушить ЦСКА и взять своё в контратаках.
Армейцы же после паузы вообще не впечатляют. В Минске – равная игра с местным «Динамо». В Питере должны были «гореть» 2:6 к 30-й минуте, да только СКА сам растранжирил моменты. Наконец, в пятницу абсолютно по делу проиграли в Ярославле.
Фёдоров признаёт, что у команды проблемы, обещает перестановки в звеньях. Но такие эксперименты могут быть успешны против аутсайдеров. Бело-голубым же чемпионы проиграют. Выбираю ставку победа «Динамо» в матче».
Экспресс с коэффициентом 14.04.
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Прогноз на дерби ЦСКА — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.15.
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