«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» – «Спартак».
Ставка: победа «Локомотива» за 1.83.
«Тихой сапой «Спартак», громивший всё и вся до «каникул», в настоящий момент имеет действующую серию из четырёх поражений подряд. Причём началась эта серия с домашнего поражения от «Локомотива». Правда, у красно-белых все соперники были вполне себе элитарными – уже упомянутый «Локомотив», СКА и дважды «Динамо», но одно очко в четырёх матчах для команды, которая претендует на что-то приличное, недопустимо.
Я не вижу особых шансов для красно-белых в предстоящем матче. Прежде всего потому, что «Спартак» реально «Локомотиву» уступает, причём во всех линиях. В каких-то больше, в каких-то меньше, но всё равно уступает.
Во-вторых, «Спартаку» пришлось изрядно попластаться в предыдущем туре, который он проводил в Санкт-Петербурге. «Локомотив», на минуточку, в этот день отдыхал, накануне обыграв ЦСКА. Поэтому ярославцы дома будут в прекрасном расположении духа, тогда как под «Спартаком» начинает гореть земля.
Сложим всё это вместе и получим достаточно низовой ярославский матч (ибо в Ярославле других матчей не бывает) с тоталом, не превышающим 6.5 шайбы. По итогам этой встречи «Локомотив» наберёт два очка, причём возьму на себя наглость предположить, что железнодорожники сделают это в основное время».
Экспресс с коэффициентом 14.04.
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