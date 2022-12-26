ЦСКА — «Динамо» Москва: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут дерби

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало игры — в 19:30 мск.

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Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 1.73. Успех бело-голубых по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.60.

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Динамо» (Москва) будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90.

Заключить пари на то, что будет буллит в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Экспресс с коэффициентом 14.04.

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Прогноз на дерби ЦСКА — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.15.

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