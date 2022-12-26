«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.80.
«Астон Вилла» неплохо выглядела в последних матчах первой части сезона, но в целом не впечатляет и по делу не попадает в верхнюю часть таблицы. Команда слишком скромна в атаке и редко отличается большим количеством голов. Чувствуется недостаток качественных форвардов в составе, да и оборонительные порядки не всегда выглядят надёжно, что и не позволяет бирмингемцам подняться выше.
Что касается «Ливерпуля», то клуб несколько поправил ситуацию в таблице перед уходом на непродолжительную паузу в чемпионате и выбрался на шестую строчку. Коллектив стал более активен в атаке и добыл две важные победы. Однако задача на сезон ещё явно не выполнена, и красные попытаются продлить свою серию выигрышей сразу же после возвращения АПЛ.
На мой взгляд, в этой паре фаворитом является приезжий состав, и вряд ли хозяева смогут долго оказывать равное сопротивление. Красным нужно нагонять конкурентов за места в зоне Лиги чемпионов, и гости прибудут исключительно за победой.
Я считаю, что «Астон Вилла» не помешает «Ливерпулю» выиграть, учитывая большую разницу в классе между соперниками. Мой прогноз — победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.80».
Экспресс с коэффициентом 14.04.
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