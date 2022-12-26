Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» от Артура Петросьяна

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура «Арсенал» — «Вест Хэм».
Ставка: победа «Арсенала» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.
«Арсенал» впервые за 15 лет вступает в Boxing Day во главе АПЛ и, в общем-то, заслуженно. «Канониры», конечно, не намерены уступать позиции. В Дубае они очень прилично смотрелись в играх с «Лионом» и «Миланом». Их функциональное состояние казалось на порядок выше, чем у соперников, да и в игровом плане серьёзных вопросов к команде Артеты не возникало.
«Вест Хэм» закончил первую часть сезона с четырьмя поражениями в пяти последних матчах. Сложно представить, чтоб под руководством Дэвида Мойеса команда сделала какой-то серьёзный качественный скачок, даже несмотря на то, что кадрово лондонцы с каждым годом выглядят всё солиднее.
У «Арсенала» до февраля не будет главной ударной силы — Габриэла Жезуса, и это может сказаться на результативности. В остальном если у оставшихся атакующих игроков всё будет в порядке с эффективностью, то результаты сильно пострадать не должны – всё-таки команда регулярно создаёт голевые моменты».
Экспресс с коэффициентом 14.04.
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Прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.46.
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