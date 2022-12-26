«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча

26 декабря состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало – в 20:30 мск.

На территории России встречу по телевидению не покажут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ливерпульцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех бирмингемцев оценивается в 4.78. На ничью дают коэффициент 4.20.

Букмекеры считают, что матч «Астон Вилла» – «Ливерпуль» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.34.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

Экспресс с коэффициентом 14.04.

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