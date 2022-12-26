«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.92.
«Арсенал» уверенно движется к своему чемпионскому титулу и смотрится очень грозно и надёжно в этом сезоне. Команда практически не ошибается сзади, прекрасно чувствует себя в атаке и просто неудержима на своей арене, где взять хотя бы очко сложно и более весомым составом, чем «Вест Хэм». Да, «канониры» вполне могут испытать давление от соперника, но будут настроены на продолжение своей победной серии.
«Вест Хэм» перед паузой в чемпионате начал резко сдавать в качестве футбола, что тут же отразилось на результатах. Три поражения кряду практически загнали «молотобойцев» в зону вылета, и перерыв явно стал для них спасением от попадания в опасный сектор таблицы. Команда очень плохо выглядит в атаке и забивает на уровне аутсайдеров чемпионата.
На мой взгляд, в этой паре все предельно понятно, даже учитывая статус дерби. «Арсенал» проводит один из лучших своих сезонов и будет играть только с прицелом на три очка. Вряд ли такой неуверенный соперник сможет что-то противопоставить лидеру чемпионата.
Я считаю, что «канониры» спокойно возьмут свои три очка в убедительном стиле. Мой прогноз — фора (-1) на «Арсенал» за коэффициент 1.92».
Экспресс с коэффициентом 14.04.
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Прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.46.
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