«Брентфорд» — «Тоттенхэм»: результат матча, как сыграли, кто выиграл, какой счёт

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» принимал «Тоттенхэм Хотспур».

Финальный свисток главного арбитра Дэвида Кута зафиксировал ничейный результат – 2:2.

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Счёт был открыт на 15-й минуте встречи – точный удар по воротам «шпор» нанёс полузащитник хозяев Витали Янельт.

На 54-й минуте форвард «Брентфорда» Айван Тони забил второй мяч своей команды после передачи Кристиана Нёргора. Спустя 11 минут нападающий «шпор» Гарри Кейн отыграл один мяч, а вскоре датский хавбек Пьер-Эмиль Хёйбьерг установил равенство на табло.

Команда Антонио Конте набрала 30 очков и занимает четвёртую позицию в турнирной таблице АПЛ. У «Брентфорда» — 20 очков и девятая позиция.

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