«Лестер» — «Ньюкасл Юнайтед»: результат матча АПЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

Завершился матч 17-го тура АПЛ, в котором «Лестер» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Финальный свисток главного арбитра Джарреда Джиллетта зафиксировал победу гостей со счётом 3:0.

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«Сороки» сумели забить два гола уже к седьмой минуте матча: на третьей минуте пенальти реализовал Кристофер Вуд, а спустя четыре минуты Бруно Гимарайнс ассистировал форварду Мигелю Альмирону, который удвоил преимущество гостей.

Ещё до перерыва команда Эдди Хау довела счёт до разгромного – гол на счету Жоэлинтона, результативную передачу оформил защитник Киран Триппьер.

Этот результат позволил «сорокам» набрать 33 очка и подняться на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (32). При этом у команды Хосепа Гвардиолы есть два матча в запасе.

В активе «лис» осталось 17 очков, команда занимает 13-ю позицию.

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