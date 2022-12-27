«Локомотив» — «Спартак»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал на своём льду «Спартак».

Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На пятой минуте первого периода счёт открыл Степан Никулин с передачи Дениса Алексеева.

В середине второго периода восстановил равенство в счёте Герман Рубцов с передач Данилы Квартальнова и Игоря Чибрикова.

На шестой минуте третьего периода вновь вывел хозяев вперёд Степан Никулин с передачи Георгия Иванова.

После победы ярославцы набрали 62 очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Экспресс с коэффициентом 7.32.

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