«Локомотив» — «Спартак»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал на своём льду «Спартак».
Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.
На пятой минуте первого периода счёт открыл Степан Никулин с передачи Дениса Алексеева.
В середине второго периода восстановил равенство в счёте Герман Рубцов с передач Данилы Квартальнова и Игоря Чибрикова.
На шестой минуте третьего периода вновь вывел хозяев вперёд Степан Никулин с передачи Георгия Иванова.
После победы ярославцы набрали 62 очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
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