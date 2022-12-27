ЦСКА — «Динамо»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил в дерби

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимало на своём льду московское «Динамо».

Победу со счётом 2:1 одержали гости.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На третьей минуте первого периода счёт открыл Александр Скоренов с передач Егора Мартынова и Бреннана Менелла.

На четвёртой минуте второго периода упрочил преимущество гостей Якоб Лилья с передачи Андрея Миронова.

Через 35 секунд одну шайбу отыграл Сергей Плотников с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова.

Для ЦСКА этот матч стал 1000-м в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Экспресс с коэффициентом 7.32.

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