ЦСКА — «Динамо»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил в дерби
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимало на своём льду московское «Динамо».
Победу со счётом 2:1 одержали гости.
На третьей минуте первого периода счёт открыл Александр Скоренов с передач Егора Мартынова и Бреннана Менелла.
На четвёртой минуте второго периода упрочил преимущество гостей Якоб Лилья с передачи Андрея Миронова.
Через 35 секунд одну шайбу отыграл Сергей Плотников с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова.
Для ЦСКА этот матч стал 1000-м в рамках Континентальной хоккейной лиги.
Экспресс с коэффициентом 7.32.
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