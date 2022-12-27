«Амур» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Адмирал».

Ставка: победа «Амура» в матче за 1.71.

«С детства, во всех детективах как писаных, так и телевизионных, нас учили задаваться вопросом: «Кому выгодно?». При отходе от криминального жанра вопрос перефразировался на «Кому больше нужно?». В хоккее этот вопрос становится тем более злободневным, чем ближе конец регулярного сезона.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В паре «Амур» — «Адмирал» мы чётко видим, кому очки нужны больше. Точно не «Адмиралу», который и без того сидит хорошо. Да, приморцы проиграли два последних матча, но кого у нас казнят за поражения в Магнитогорске и Уфе? А вот «Амур» ведёт ожесточенную, прямо-таки не на жизнь, а на смерть борьбу за попадание в зону плей-офф. Куда он только было заскочил, но после поражения в Омске оттуда вылетел, вновь уступив место «Барысу».

Именно по этой причине фаворитом всех трёх предстоящих матчей будет «Амур». Предстоят все три матча хабаровчанам именно с приморцами. И два из них пройдут во Владивостоке, но это будет чуть позже и вплоть до Нового года. Пока же нам важен предстоящий матч. Как к нему подошли соперники, написано выше. У кого какая статистика – понятно. Кому и чего нужно – понятно ещё лучше.

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую достаточно средний по голевой насыщенности матч (нервов будет гораздо больше, чем заброшенных шайб) с тоталом, не превышающим 7.5 шайбы, но по результатам «Амур» любым способом наберёт два очка. Вполне возможно, «Адмирал» тоже не останется обделённым, но на эту тонкую материю я ставить не готов».

Экспресс с коэффициентом 7.55.

Бекстрём: Овечкин – прирождённый бомбардир.

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» с коэффициентом 4.75.

Бекстрём: Овечкин близок к тому, чтобы забить 50 голов в сезоне.

Лавиолетт – о погоне Овечкина за рекордом Гретцки.