«Амур» — «Адмирал»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, трансляция матча

27 декабря состоится матч КХЛ «Амур» — «Адмирал». Начало – в 12:00 мск.
На территории России встречу покажут на телеканалах KHL и KHL Prime.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу хабаровчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех Владивостока оценивается в 3.00. На ничью дают коэффициент 3.70.
Букмекеры считают, что матч «Амур» – «Адмирал» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.40, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 1.60.
Сделать ставку на обе забьют можно с коэффициентом 1.28. Поставить на то, что одна из команд не забьёт, предлагают за 3.90.
Экспресс с коэффициентом 7.55.
Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» с коэффициентом 4.75.
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