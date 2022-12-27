«МЮ» — «Ноттингем Форест»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 1.92.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» не так давно расстался с Криштиану Роналду, и это, как ни странно, может сыграть на пользу клубу. Футболисты без португальца смотрелись более раскованно в своих действиях и вполне могут справиться и без него в попытках добыть место в зоне Лиги чемпионов.

«Красные дьяволы» уже по результату этого матча способны догнать четвёртый в общем зачёте «Тоттенхэм» и выйдут заряженными на победу на поле своего легендарного стадиона.



Что касается «Ноттингем Форест», то клуб пока не вписывается в элитный дивизон и вполне может покинуть его по итогам сезона. Перед уходом первенства на паузу клуб выдал несколько неплохих матчей, но это мало о чём говорит, учитывая отсутствие стабильности. Команда бледно смотрится в атаке и сильно уязвима в обороне, пропустив больше остальных представителей таблицы.



На мой взгляд, в этой паре есть явный фаворит, и сенсации ждать, скорее всего, не стоит. «Манчестер Юнайтед» на своей арене редко теряет очки в матчах с клубами калибра «Ноттингем Форест» и выйдет на поле исключительно за победой. Я считаю, что гости не смогут зацепиться даже за ничью и уступят с крупным счётом, учитывая значительную разницу в классе и опыте футболистов.



Мой прогноз — фора (-1.5) на «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 1.92».

Экспресс с коэффициентом 7.55.

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