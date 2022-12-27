«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: когда начало матча, кто фаворит

27 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Начало – в 23:00 мск.
На территории России встречу по общедоступному телевидению не покажут.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Ноттингема» оценивается в 10.0. На ничью дают коэффициент 5.70.
Букмекеры считают, что матч «МЮ» – «Ноттингем» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.35.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.03.
Экспресс с коэффициентом 7.55.
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