«Челси» — «Борнмут»: прогноз Александра Мостового на матч 17-го тура АП

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч АПЛ «Челси» — «Борнмут».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.99.
«Челси» перед уходом на паузу в чемпионате не впечатлял ни своей игрой, ни результатами, уступив трижды во всех турнирах. Да, оппозиция в этот период в АПЛ у синих была достойная, но с такими амбициями нельзя проваливаться в каждой игре, не забив ни разу в последних четырёх встречах. Да и недавняя товарищеская игра с «Астон Виллой» дала понять, что в атаке у лондонцев есть сложности, которые нужно решать в самое ближайшее время, учитывая выход с перерыва.
Что касается «Борнмута», то клуб и сам выглядел бледно в первой части сезона, и лишь перед уходом на каникулы смог прервать свою серию поражений. Команда не отличается высоким уровнем футбола и считается типичным середняком лиги. Победа в матче с кризисным «Эвертоном» ни о чём не говорит, и состав вполне способен провалиться в Лондоне, учитывая настрой соперника на первое противостояние после выхода чемпионата с паузы.
На мой взгляд, «Борнмут» является удобным соперником для «Челси» в этот период. «Аристократы» пока далеки от идеальных кондиций, и более грозный соперник мог бы сбить весь настрой лондонцев на восстановление позиций в таблице. А вот «вишни» вряд ли смогут оказать равную конкуренцию, учитывая собственные проблемы в обороне. Я считаю, что хозяева настроятся нужным образом и разберутся с соперником в уверенном стиле.
Мой прогноз — фора (-1.5) на «Челси» за коэффициент 1.99».
Экспресс с коэффициентом 7.55.
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