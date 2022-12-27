Представляем вашему вниманию прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 1.89.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

У «МЮ» есть отличный шанс закончить год победной серией и так же начать новый. Манкунианцам повезло с календарём, впереди пять матчей с проходными соперниками, из которых четыре будут домашними. Судя по игре с «Бёрнли», хозяева сейчас в хорошей форме и им не мешают даже проблемы в обороне. Особенно если соперники такие, которые не смогут эту защиту даже нормально напрячь.

«Ноттингем» в семи выездных матчах АПЛ смог забить всего один гол, а пропустил в ответ 19. Почти все серьёзные соперники, к которым «лесники» приезжали в гости, откровенно издевались над новичком. Вряд ли Стив Купер успел привести в порядок защиту своей команды и сделал её более надёжной. Потеря Хендерсона, который был в топе вратарей лиги по отражённым ударам, может стать критичной.

Тут ничего не помешает уверенной победе «МЮ». «Ноттингем» может бороться в домашних матчах либо пытаться удержать команды, у которых плохо с созданием и реализацией моментов, с манкунианцами этот номер не пройдёт. Предлагаем поставить на победу «МЮ» с форой (-1.5) за 1.89.

Экспресс с коэффициентом 7.55.

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