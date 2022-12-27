«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «МЮ» – «Ноттингем Форест».

Ставка 1: обе забьют за 2.00.

Ставка 2: тотал больше 3.5 жёлтой карточки за 1.42.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«17-й тур чемпионата Англии. Мы знаем, что в Кубке лиги обе команды одержали победы, показав при этом хороший футбол. В составе «Манчестер Юнайтед» вышли почти все основные игроки, в их числе Шоу и Рашфорд (которые только что закончили выступление на ЧМ).

Это говорит о том, что очень здоровый состав и все объединены одной целью. Это хорошо для «МЮ», который в случае победы догоняет «Тоттенхэм» на четвёртом месте.



Однако в защите у «Манчестера» есть проблемы, которыми «Ноттингем» воспользуется. «Форест» отчаянно борется за выживание. И перед ЧМ команда здорово играла, последнее поражение было в октябре.



Ожидаю интересный и боевой футбол. Голы будут. И не факт, что «Манчестеру» удастся победить.



Ставлю на обе забьют, а также поставлю на ТБ (3.5) ЖК».

Экспресс с коэффициентом 7.55.

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