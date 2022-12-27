«Челси» — «Борнмут»: прогноз Тимура Журавеля на 17-й тур АПЛ

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ «Челси» — «Борнмут».
Ставка: индивидуальный тотал «Борнмута» больше 0.5 мяча за 1.87.
«Мне кажется, что мы увидим хороший футбол в матче «Челси» — «Борнмут». Я бы исходил из того, что для «Борнмута» матчи с «Челси» являются эмоционально знаковыми.
Когда «Борнмут» выходил в АПЛ, то в первом же матче обыграл «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Это было очень эмоционально. Я помню, что «Борнмут» тогда праздновал очень серьёзно эту победу. Думаю, что и сейчас поездка «Борнмута» в гости к «Челси» — это из ряда вон выходящее мероприятие.
Думаю, что «Борнмут», который в этом сезоне уже показал разный футбол — и плохой, и хороший — по традиции на «Стэмфорд Бридж» забьёт. «Челси» тяжело втягивается в матч и корректировки уже делает по ходу игры. Допускаю, что гости первыми забьют и лучше начнут эту встречу, но стоит остановиться просто на голе «Борнмута».
Жду качественного и крутого футбола от английских команд прямо сейчас».
Экспресс с коэффициентом 7.55.
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