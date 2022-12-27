«Челси» — «Борнмут»: прогноз Артура Петросьяна на матч

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура «Челси» – «Борнмут».
Ставка: победа «Челси» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.01.
«Борнмут» заканчивал первую часть чемпионата четырьмя поражениями в пяти последних турах. В первой игре после перерыва команда Гари О’Нила тоже мало что показала и закономерно уступила «Ньюкаслу» в матче Кубка лиги. Остаток сезона будет непростым – за счёт характера и постоянной борьбы начинающему тренеру удалось поднять команду до середины таблицы, но удержаться там будет сложно, требуется ещё и определённый класс.
«Челси» первое время после возобновления сезона недосчитается сразу нескольких важных игроков. Так что какого-то мощного и убедительного футбола ждать от синих не приходится. Особенно учитывая то, как команда завершала первую часть чемпионата.
Но всё-таки уровня даже оставшихся игроков должно хватить для того, чтобы «Борнмут» обыграть. Вряд ли игра получится зрелищной, но один-два момента хозяева наверняка реализуют».
Экспресс с коэффициентом 7.55.
Филимонов: при Абаскале у футболистов «Спартака» горят глаза.
Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест».
Гакпо продолжит карьеру в «Ливерпуле».
Кавазашвили: закрыть дубль «Спартака» — большая ошибка Федуна.
- 27 декабря 2022
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:15
-
12:45
-
12:00
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:25
-
06:15
-
05:45
-
05:00
-
04:15
-
03:45
-
03:00
- 26 декабря 2022
-
21:00
-
20:30
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:15
-
15:45