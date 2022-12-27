«Челси» — «Борнмут»: прогноз Артура Петросьяна на матч

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура «Челси» – «Борнмут».

Ставка: победа «Челси» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.01.

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«Борнмут» заканчивал первую часть чемпионата четырьмя поражениями в пяти последних турах. В первой игре после перерыва команда Гари О’Нила тоже мало что показала и закономерно уступила «Ньюкаслу» в матче Кубка лиги. Остаток сезона будет непростым – за счёт характера и постоянной борьбы начинающему тренеру удалось поднять команду до середины таблицы, но удержаться там будет сложно, требуется ещё и определённый класс.

«Челси» первое время после возобновления сезона недосчитается сразу нескольких важных игроков. Так что какого-то мощного и убедительного футбола ждать от синих не приходится. Особенно учитывая то, как команда завершала первую часть чемпионата.

Но всё-таки уровня даже оставшихся игроков должно хватить для того, чтобы «Борнмут» обыграть. Вряд ли игра получится зрелищной, но один-два момента хозяева наверняка реализуют».

Экспресс с коэффициентом 7.55.

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