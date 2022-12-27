Прогноз на матч Чемпионшипа «Рединг» — «Суонси Сити»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Чемпионшипа «Рединг» — «Суонси».

Ставка: победа «Суонси» за 2.49.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Рединг» и «Суонси» сейчас два крепких середняка Чемпионшипа. Места в самой середине турнирной таблицы наилучшее тому подтверждение. Обе команды по ходу сезона добирались до топ-6, но не смогли там удержаться. В принципе, ничего удивительного, они не отличаются стабильностью и позволили соперникам себя обойти.

Для «Рединга» место в середине турнирной таблицы – это потолок возможностей команды. «Бисквиты» уже давно ни на что не претендуют, толком не усиливаются, теряют лидеров и напрочь забыли те времена, когда играли в элите. «Суонси» в этом плане выглядит перспективнее, клубная академия работает на ура и стабильно поставляет в первую команду толковую молодёжь. Иногда получается выстрелить и побороться за место в плей-офф.

«Суонси» неудачно начал декабрьский отрезок, добыв только одно очко в двух матчах, пусть и с серьёзными соперниками. По игре валлийцы ничуть не уступали «Ковентри», а «Норвич» так и вовсе давили весь матч, но забить не смогли. На фоне нестабильного и скромного «Рединга» гости смотрятся предпочтительнее, должно же их невезение наконец закончиться. Предлагаем поставить на победу «Суонси» за 2.49.

Экспресс с коэффициентом 7.55.

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