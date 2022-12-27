«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: ставка Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест».
Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 1.92.
«Думаю, что «Юнайтед» продолжит прогресс под руководством тен Хага. Команда здорово прибавила в последние месяца полтора перед чемпионатом мира — и, скорее всего, поступательное движение продолжится. Благо голландцу больше не будет мешать ситуация вокруг Роналду.
В первой игре после перерыва «МЮ» довольно легко обыграл лидера Чемпионшипа «Бернли», который играл основой и который впервые в этом сезоне не забил.
«Форест» тоже провёл хороший матч на Кубке – разгромил «Блэкберн» в гостях, но понятно, что на «Олд Траффорд» соперник будет посерьёзнее. Последняя встреча между этими двумя командами состоялась аж в 1999 году, и тогда «Юнайтед» победил в Ноттингеме со счётом 8:1.
На этот раз такой счёт вряд ли случится, но наверняка победа манкунианцев будет достаточно убедительной – команда уже сейчас на хорошем ходу».
Экспресс с коэффициентом 7.55.
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