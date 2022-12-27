«МЮ» — «Ноттингем Форест»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-2.5) за 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Манкунианцы ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов и имеют нулевую разницу забитых и пропущенных мячей. «Ноттингем» идёт в зоне вылета и пропустил больше всех. В последний игровой день перед паузой на чемпионат мира обе команды одержали важные победы.

После мирового первенства в составе «Юнайтед» будут играть сразу два чемпиона мира — француз Рафаэль Варан и аргентинец Мартинес. «МЮ» делегировал на ЧМ-2022 13 футболистов в восемь разных сборных. От «Ноттингема» в трёх разных сборных выступали пять игроков.



Скорее всего, Уэйн Хеннесси выйдет в воротах гостей, так как основной вратарь команды арендован как раз у «Юнайтед». Не знаю, может ли он играть против манкунианцев по условиям договора. «Ноттингем» ждёт очень сложный матч. Имея только два очка и разницу мячей -18, они являются худшей выездной командой АПЛ.

Они не могут забить в пяти подряд гостевых матчах чемпионата. Лингард впервые выйдет на поле против своей бывшей команды — «Манчестер Юнайтед». В любом случае гости находятся в сложном положении, поэтому жду уверенную победу хозяев».

Экспресс с коэффициентом 7.55.

Осинькин прокомментировал смену УЕФА на АФК.

Божович: Дзюба может успешно играть в «Сочи» при Бердыеве.

Гризманн и Жиру ненавидят Бензема.

РФС уведомит УЕФА о желании выйти из организации.