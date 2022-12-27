Эксперты оценили шансы Александра Усика победить Тайсона Фьюри

Миллионы поклонников спорта находятся в ожидании даты и времени проведения боя между украинцем Александром Усиком, у которого в активе четыре титула чемпиона мира — по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF, и Тайсоном Фьюри, который является чемпионом планеты по версии WBC.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Переговоры о точной дате идут полным ходом, а эксперты уже оценили шансы бойцов и назвали фаворита боя Александр Усик – Тайсон Фьюри.

Аналитики отдают большое предпочтение британскому спортсмену. Поставить на победу Фьюри можно с коэффициентом 1.43. Сделать ставку на победу Усика предлагают за 2.90.

Не исключают букмекеры и вероятности ничейного исхода. Сделать ставку на него можно с коэффициентом 18.0.

Таким образом, можно констатировать — поединок Усика и Фьюри обязательно состоится. Да, место и дата проведения пока остаются неизвестными, но это уже второстепенные детали. Нас ждёт действительно великая схватка!

Экспресс с коэффициентом 7.55.

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