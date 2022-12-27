Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты оценили шансы Александра Усика победить Тайсона Фьюри

Эксперты оценили шансы Александра Усика победить Тайсона Фьюри
Комментарии

Миллионы поклонников спорта находятся в ожидании даты и времени проведения боя между украинцем Александром Усиком, у которого в активе четыре титула чемпиона мира — по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF, и Тайсоном Фьюри, который является чемпионом планеты по версии WBC.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Переговоры о точной дате идут полным ходом, а эксперты уже оценили шансы бойцов и назвали фаворита боя Александр УсикТайсон Фьюри.

Аналитики отдают большое предпочтение британскому спортсмену. Поставить на победу Фьюри можно с коэффициентом 1.43. Сделать ставку на победу Усика предлагают за 2.90.

Не исключают букмекеры и вероятности ничейного исхода. Сделать ставку на него можно с коэффициентом 18.0.

Таким образом, можно констатировать — поединок Усика и Фьюри обязательно состоится. Да, место и дата проведения пока остаются неизвестными, но это уже второстепенные детали. Нас ждёт действительно великая схватка!

Экспресс с коэффициентом 7.55.

Титульный бой Тима Цзю отложили из-за травмы соперника.

Чимаев рассказал о планах по возвращению в октагон.

Соннен уверен, что Нейт Диаз вернётся в UFC.

Чарло: я бы победил Тима Цзю одной рукой.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022