Прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон».
Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.13.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Виннипегом» забросил 801-ю и 802-ю шайбы в своей карьере и, таким образом, вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ всех времён.
Голевая засуха после 800-й шайбы продлилась четыре матча. И буквально каждый голкипер команды-соперника говорил в интервью, что не хотел бы стать тем вратарём, который пропустит исторический гол. Так что у Игоря Шестёркина одним поводом для волнения меньше.
Не только Овечкин, но и его команда в сумасшедшей форме. «Вашингтон» выиграл в девяти из десяти последних матчей. При этом единственное поражение на этой дистанции клуб потерпел через два дня после того, как вся команда отмечала 800-ю шайбу своего лидера. Так что нынешний перерыв в четыре дня на рождественский праздник пришёлся очень кстати.
Игроки «Рейнджерс» и вовсе отдыхали пять дней. Этот перерыв тоже пришёлся весьма кстати. «Битва за Нью-Йорк», в которой был обыгран «Айлендерс» (5:3), вышла весьма эмоциональной. «Рейнджерс» тоже в прекрасной форме – восемь побед в девяти матчах.
Возьмём на ставку тотал меньше 5.5 шайбы за 2.12. По пять шайб было заброшено в обеих личных встречах этих команд в 2022 году. Учитывая принципиальность и турнирную важность встречи, можно ожидать, что команды вновь покажут более осторожный хоккей.
Экспресс с коэффициентом 7.55.
Бекстрём: Овечкин – прирождённый бомбардир.
Бекстрём: Овечкин близок к тому, чтобы забить 50 голов в сезоне.
Лавиолетт – о погоне Овечкина за рекордом Гретцки.
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