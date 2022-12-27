«Челси» — «Борнмут»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Борнмут» в 17-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Челси» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.09.

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«Челси» во второй части сезона нужно нагонять. Сделать это сложно, учитывая, как уверенно выступает лондонский «Арсенал», но необходимо цепляться хотя бы за четвёрку. Все уже привыкли, что «Челси» — постоянный участник Лиги чемпионов. Понятно, что есть сложности, новый тренер только осваивается. Сейчас не все футболисты были в его распоряжении, многие участвовали в чемпионате мира.

Не будет на поле Зиеша и Ковачича, им предоставили отдых после ЧМ. Пока не готов играть Канте, но боеспособный состав всё равно набирается. Дома нужно побеждать.



«Челси» мало забивает и мало пропускает. Вряд ли нам нужно готовиться к результативной игре. Зная, как работает Поттер, «Челси» постарается забрать мяч себе, минимизировать моменты у своих ворот. Сильные исполнители должны решить впереди. «Борнмут» не та сила, которая должна останавливать лондонцев, тем более у него есть ощутимые проблемы в защите.



Ставлю на победу «Челси» через тотал меньше 3.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 7.55.

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