«МЮ» — «Ноттингем Форест»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» в 17-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.66.

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«МЮ» не радует стабильно хорошими результатами своих болельщиков. Команду лихорадит, но тем не менее она будет бороться за место в Лиге чемпионов, в этом сомнений нет. По потерянным очкам она даже опережает «Тоттенхэм», идущий четвёртым. Правда, сзади есть ещё «Челси», «Ливерпуль», расслабляться некогда.



Не в оптимальном составе будет «Юнайтед». Важных защитников не увидим – Варана, Мартинеса. Поэтому сзади могут возникнуть трудности. Знаем, что могут творить в паре Магуайр и Линделёф. Надёжности в игре за клуб у них нет. Поэтому не удивлюсь, если «Ноттингем» забьёт. В то же время «МЮ» обязан сам забивать несколько мячей.

Есть Рашфорд, здорово показавший себя на чемпионате мира, есть дриблер Антони, Эриксен и Фернандеш могут выдать классный пас.



Так что возьму тотал больше 2.5 мяча. Игра должна получиться результативной. Оборона «Ноттингема» никакой критики не выдерживает».

Экспресс с коэффициентом 7.55.

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