«МЮ» — «Ноттингем Форест»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» в 17-м туре АПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.66.
«МЮ» не радует стабильно хорошими результатами своих болельщиков. Команду лихорадит, но тем не менее она будет бороться за место в Лиге чемпионов, в этом сомнений нет. По потерянным очкам она даже опережает «Тоттенхэм», идущий четвёртым. Правда, сзади есть ещё «Челси», «Ливерпуль», расслабляться некогда.
Не в оптимальном составе будет «Юнайтед». Важных защитников не увидим – Варана, Мартинеса. Поэтому сзади могут возникнуть трудности. Знаем, что могут творить в паре Магуайр и Линделёф. Надёжности в игре за клуб у них нет. Поэтому не удивлюсь, если «Ноттингем» забьёт. В то же время «МЮ» обязан сам забивать несколько мячей.
Есть Рашфорд, здорово показавший себя на чемпионате мира, есть дриблер Антони, Эриксен и Фернандеш могут выдать классный пас.
Так что возьму тотал больше 2.5 мяча. Игра должна получиться результативной. Оборона «Ноттингема» никакой критики не выдерживает».
Экспресс с коэффициентом 7.55.
ЦСКА может включить Яковлева в сделку по Агапову из «Пари НН».
Губерниев: Роналду из человека с железными яйцами превратился в истеричку.
РФС перенёс голосование исполкома по поводу перехода в Азию.
- 27 декабря 2022
-
22:15
-
22:00
-
21:30
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:15
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:15
-
12:45
-
12:00
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:25
-
06:15
-
05:45
-
05:00
-
04:15
-
03:45
-
03:00
- 26 декабря 2022
-
21:00
-
20:30
-
19:45
-
19:15