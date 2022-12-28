«Челси» — «Борнмут»: результат матча, как сыграли, кто выиграл, с каким счётом

27 декабря состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Борнмутом». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

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На 16-й минуте счёт в игре открыл нападающий команды Грэма Поттера Кай Хаверц. Ему ассистировал Рахим Стерлинг. Спустя шесть минут Мэйсон Маунт укрепил преимущество лондонцев. На этот раз Хаверц отдал голевую передачу.

«Челси» набрал 24 очка в 17 турах чемпионата и занимает восьмое место в турнире. Лондонцы прервали серию из пяти матчей без побед. «Борнмут» набрал 16 очков и занимает 14-е место в соревновании. «Арсенал» с 40 очками лидирует в английском национальном первенстве. «Манчестер Сити» (32) — на третьей строчке.

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