«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: результат матча, как сыграли, кто победил

27 декабря состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд».
Матча завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Маркус Рашфорд открыл счёт на 19-й минуте встречи. Ему ассистировал Кристиан Эриксен. Спустя три минуты Рашфорд отметился голевой передачей на Антони Марсьяля, который удвоил преимущество «МЮ». На 87-й минуте Фред отличился после передачи Каземиро и довёл счёт до разгромного.
«Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков в 15 играх нынешнего сезона АПЛ. Команда находится на пятом месте в лиге. «Ноттингем Форест», набравший 13 очков в 16 матчах, располагается на 19-м месте. Лидером чемпионата является лондонский «Арсенал», который набрал 40 очков в 15 играх.
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