«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 5.5 за 3.62.



«В таких случаях я всегда пишу, что «соперники заходят на предстоящий матч с противоположных глиссад». И лучше этого выражения, право слово, не найти. У «Авангарда» на данный момент действующая серия из четырёх побед, которые одержаны уже после паузы. У «Автомобилиста» точно такая же серия, но из поражений. Достаточно близко к тому, чтобы эту серию прервать, екатеринбуржцы находились в Уфе, но в овертайме наворотили такого… И поражений стало четыре подряд.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У «Авангарда» на сегодняшний день 62,8 процента набранных очков, но дома этот показатель возрастает до 75,0 процента при разнице заброшенных и пропущенных шайб 3,00: 2,00 в среднем за матч. У «Автомобилиста» сезонный показатель равен 70,9 процента, но на выезде этот показатель падает до 60,0 процента при разнице шайб 2,75: 2,75 в среднем за выездной матч.



То есть мы имеем достаточно домашнее противостояние двух чётко выраженных домашних же команд. В котором хозяева будут иметь преимущество просто потому, что они – хозяева. Кстати, именно так было в первом матче этих соперников в текущем сезоне, в котором выиграли хозяева, которым тогда был «Автомобилист».



Прогноз. С учётом всего вышеизложенного, прогнозирую, возможно даже, выше среднего матч по количеству заброшенных шайб (с тоталом, превышающим 5.5). По итогам которого «ястребы» наберут два домашних очка, одержав победу в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 6.75.



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