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«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Челябинске

«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Челябинске
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Трактор» и «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Трактора» в матче за 1.85.

«Борьба за место в плей-офф вступает в решающую стадию. На Западе всё идёт к тому, что за бортом останутся «Сочи» и «Куньлунь». За восьмое место отчаянно сражаются минское «Динамо» (42) и «Северсталь» (42), причём у клуба из Череповца есть матч в запасе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ещё круче интрига на Востоке. Там пока не отвалился никто. Есть шансы у «Нефтехимика» (39), «Трактора» (40), «Амура» (40) и «Барыса» (41). Причём из этой четвёрки получит кубковое место кто-то один. Ну, если не рухнет «Ак Барс» (49), но это вряд ли.

Так вот, под таким плотным давлением активизировался «Трактор». После паузы в чемпионате челябинцы взяли пять очков из шести возможных, когда победили дома «Сибирь» (3:2), уступили в гостях в овертайме московскому «Динамо» (3:4 ОТ), выиграли по буллитам в Магнитогорске (5:4).

Все три победы были одержаны на характере, с разницей в одну шайбу, причём дважды матч уходил в дополнительное время. Это говорит о том, что у «Трактора» по-прежнему есть проблемы. Но команда бьётся, стараясь выжать всё из своих шансов.

«Салават Юлаев» под таким давлением не находится. И после паузы команда сначала два раза проиграла (1:2 по буллитам с «Авангардом», 1:5 от «Амура»), но потом обрела свою игру, одержав две победы – над «Адмиралом» (5:3) и «Автомобилистом» (3:2 ОТ). Тем не менее пока уфимцам не хватает стабильности. И это не тот момент в чемпионате, когда по осени они шли вообще первыми на Востоке. Нет, то время уже ушло.

Я бы в этом матче взял кэф 1.85 на то, что «Трактор» победит даже в дополнительное время», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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