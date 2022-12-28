«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Металлург».
Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.67.
«Скорее всего, это абсолютная вкусовщина, но после выхода с «каникул» «Магнитка» мне кажется какой-то легковесной. Раньше она куда серьёзнее относилась к своим моментам, а сейчас транжирит их пачками. Да и к соперникам ниже классом относится как-то легкомысленно. Именно это и произошло в домашнем матче с «Трактором», где «Магнитка» повела в счёте плюс 2, после чего стала играть во что-то, слабо напоминающее хоккей. Так и стало у магнитогорцев два поражения подряд.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Легко предположить, что к «Ак Барсу» отношение будет совсем иным, но ведь и сам «Ак Барс» дополнительно мотивировать на «Магнитку» не придётся. А ещё нельзя забывать, что противостояние между этими соперниками имеет достаточно серьёзный домашний уклон, а в нынешнем сезоне и вовсе абсолютный: три матча, и во всех трёх выигрывали хозяева.
С учётом того, что после паузы «Магнитка» в каждом матче хотя бы раз, но обязательно проваливается, сделаю предположение, что предстоящий казанский матч не испортит математическую гармонию, сложившуюся в этом противостоянии. То есть хозяева в очередной раз победят. Матч будет не слишком обильным на заброшенные шайбы, тотал, надеюсь, не превысит 7.5. А «большие татары» в итоге наберут два очка, но каким именно образом они это сделают, предсказывать не возьмусь», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 6.75.
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