«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Металлург».



Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.67.



«Скорее всего, это абсолютная вкусовщина, но после выхода с «каникул» «Магнитка» мне кажется какой-то легковесной. Раньше она куда серьёзнее относилась к своим моментам, а сейчас транжирит их пачками. Да и к соперникам ниже классом относится как-то легкомысленно. Именно это и произошло в домашнем матче с «Трактором», где «Магнитка» повела в счёте плюс 2, после чего стала играть во что-то, слабо напоминающее хоккей. Так и стало у магнитогорцев два поражения подряд.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Легко предположить, что к «Ак Барсу» отношение будет совсем иным, но ведь и сам «Ак Барс» дополнительно мотивировать на «Магнитку» не придётся. А ещё нельзя забывать, что противостояние между этими соперниками имеет достаточно серьёзный домашний уклон, а в нынешнем сезоне и вовсе абсолютный: три матча, и во всех трёх выигрывали хозяева.



С учётом того, что после паузы «Магнитка» в каждом матче хотя бы раз, но обязательно проваливается, сделаю предположение, что предстоящий казанский матч не испортит математическую гармонию, сложившуюся в этом противостоянии. То есть хозяева в очередной раз победят. Матч будет не слишком обильным на заброшенные шайбы, тотал, надеюсь, не превысит 7.5. А «большие татары» в итоге наберут два очка, но каким именно образом они это сделают, предсказывать не возьмусь», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 6.75.



Бучневич провёл 400-й матч в НХЛ.



Мэр Казани раскритиковал Знарка.



Жамнов может стать главным тренером «Спартака».