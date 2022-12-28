«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и «Металлург».



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.11.



«Ак Барс» в последнем матче буквально вымучил победу в Сочи (4:3 бул.), причем казанцы пропустили на последних секундах, когда позволили сопернику перевести игру в овертайм. И если бы Александр Радулов не бил буллиты так успешно, то «Ак Барс» вполне мог уступить слабейшему клубу лиги.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Перед этим с «Витязем» было такое же мучение (4:3), а «Локомотиву» казанцы просто проиграли (1:2). В общем, «Ак Барс» не совсем в порядке. Вратари не всегда тащат, защитники не всегда выручают и не очень часто подключаются к атаке, нападающие не всегда забивают. Есть желание, физика, силовая борьба, но в целом команда не летит по чемпионату, а словно толкает перед собой тачку, груженую кирпичами.



«Металлург» играет более весело, но не всегда стабильно. В последних двух матчах – два поражения, причём дома – от «Сибири» (2:3 бул.) и «Трактора» (4:5 бул.).

Можно вспомнить, как команды играли раньше. 24 октября: «Магнитка» победила «Ак Барс» у себя дома (2:1). 19 октября: «Магнитка» уступила в гостях (2:3 ОТ). А вот перед этим 12 октября «Металлург» выиграл 4:1.



В общем, так-то шансы у «Магнитки» повыше, но «Ак Барс» навяжет борьбу, может перевести игру в овертайм — а там уже лотерея.



Я бы взял в этом матче кэф 2.11 на то, что «Металлург» победит даже в дополнительное время. Слишком хороший коэффициент, надо брать», — сказал Лысенков.



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