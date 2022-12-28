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ЦСКА — СКА: прогноз Максима Лебедева на армейское дерби КХЛ

ЦСКА — СКА: прогноз Максима Лебедева на армейское дерби КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — СКА.

Ставка: победа СКА в матче за 2.06.

«В преддверии новогодних праздников нас ожидает очередная, уже четвёртая по счёту встреча двух армейских коллективов. В предыдущий раз, который был совсем недавно, 21 декабря, москвичи не просто победили в Санкт-Петербурге, но и стали первой командой в нынешнем сезоне, которая сделала это в Северной столице в основное время. Правда, до этого москвичи два раза проиграли питерцам, в том числе один – дома, поэтому пока преимущество на стороне Санкт-Петербурга.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сравнивать текущую статистику соперников, как и турнирное положение, бессмысленно, потому что матчи между ЦСКА и СКА уже давно вышли за любые турнирные рамки и представляют собой полномасштабные и законченные полотна — вне зависимости от того, кто какое место сейчас занимает. У ЦСКА хорошая статистика, у СКА она просто запредельная, но какое значение она имеет в матче, где всё решится из-за одного-единственного момента, одной-единственной ошибки или одного-единственного удаления, спрогнозировать которое не сможет никто?

Остаётся лишь чуйка. Именно ей я руководствовался в прошлый раз, когда прогнозировал гостевую победу ЦСКА в основное время — и, как видите, не прогадал. Сейчас я делаю абсолютно зеркальный прогноз, предполагая, что на этот раз СКА победит в Москве. И делаю я такое предположение в том числе и потому, что ЦСКА пришлось сыграть весьма непростой матч с московским «Динамо», тогда как СКА не только отдыхал в тот день, но и вовсе получил от календаря на отдых и восстановление на двое суток больше, чем их московские одноклубники.

Итак, очередной достаточно низовой матч с тоталом, точно не превышающим 7,5 и, скорее всего, не превышающим и 6,5 (7,5 – это я с запасом взял). По итогам этого матча два очка в гостях наберут питерцы, но вот смогут ли они это сделать конкретно в основное время — тут я сказать не берусь. Слишком уж там всё «на тоненького», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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