ЦСКА — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Москве 28 декабря

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и СКА.



Ставка: победа СКА в матче за 2.07.



«Ажиотаж вокруг матча будет большим. ЦСКА совсем недавно обыграл СКА в Петербурге со счетом 2:1. СКА давил и перебрасывал соперника, но ЦСКА хорошо реализовал свои моменты, добыв победу. Если бы этого не случилось, то было бы совсем грустно за москвичей, так как они проиграли две очные встречи подряд.



Лучшие прогнозы на сегодня.



ЦСКА действующий обладатель Кубка Гагарина, а СКА лидер текущего сезона. ЦСКА проиграл два матча подряд «Локомотиву» и московскому «Динамо». Что-то у команды расклеилось в последнее время.



Я бы в этом матче отталкивался от СКА, поставив на победу питерцев с учетом дополнительного времени. Есть у меня такая чуйка. СКА по сезону идет лучше и даже в проигранном недавно матче смотрелся лучше», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 6.75.



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