«Трактор» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Салават Юлаев».



Ставка: ТБ 4.5 за 1.95.



«Трактор» борется за плей-офф и демонстрирует максимум самоотдачи. Это даёт результат – в Магнитогорске челябинцы отыгрались с 1:3 и победили по буллитам. Думаю, такой успех вдохновит команду Гатиятулина и она уверенно победит дома уфимцев. «Салават» и челябинцы недолюбливают друг друга ещё со времён весеннего плей-офф, а в нынешней регулярке команда из Башкирии трижды подряд одолела принципиального соперника.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но в этот раз исход будет иным. «Трактору» очки нужнее, у гостей травмированы три игрока основы. В ослабленном составе «Салават» в понедельник мучился даже с проблемным «Автомобилистом». В Челябинске подопечные Виктора Козлова проиграют. И в этом матче, думаю, будет град голов. Закрыться не сумеет ни один из соперников. Так что моя ставка – тотал больше 4.5», — сказал Плющев.



Экспресс с коэффициентом 6.75.



Бучневич провёл 400-й матч в НХЛ.



Мэр Казани раскритиковал Знарка.



Жамнов может стать главным тренером «Спартака».