«Лидс» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал свой прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.84.
«Лидс» временами демонстрировал неплохой футбол в первой части сезона, но не обрёл стабильности и вполне может выступить невзрачно даже на своей арене. Команда плохо «держит удар» и с топами лиги не смотрится конкурентно. К тому же у белых есть сложности с составом, который и так считается не самым сильным по меркам АПЛ, что привнесёт дополнительные трудности с добычей результата.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается «Манчестер Сити», то здесь стоит ждать полной концентрации на предстоящий матч. Коллектив допустил непозволительную оплошность в заключительной игре первой части первенства и уступил дома «Брентфорду», увеличив расстояние до «Арсенала». Теперь «горожанам» нужно сокращать отрыв и они явно намерены исправиться в Лидсе.
На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать особой интриги и для меня фаворит очевиден. «Лидс» и с менее сильными клубами редко может сыграть на равных, не говоря уже о чемпионе, который будет очень сильно мотивирован. Я считаю, что «горожане» просто не заметят противника и спокойно добудут крупную победу, учитывая огромную разницу в классе и индивидуальном мастерстве исполнителей», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 6.75.
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