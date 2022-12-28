«Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 1.67.
«Ман Сити» на хорошем уровне отыграл матч с «Ливерпулем» даже без целого ряда основных футболистов. Команда хорошо двигалась и создала уйму голевых моментов. В Лидсе в состав должны вернуться и Стоунз, и Уолкер, и Канселу, так что можно представить, что команда Гвардиолы и в атакующих действиях на флангах прибавит, и в обороне будет надёжнее.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Лидсу» предстоит нелёгкая борьба за выживание. Думаю, что йоркширцы её благополучно выиграют, но процесс этот будет долгим и мучительным. У Джесси Марша не такой уж сбалансированный состав и явный крен в сторону атаки. То есть команда пропускает и будет немало пропускать — и при этом каждый раз должна будет не меньше забивать.
Ну а на матч с «Сити» не выйдут сразу несколько ключевых игроков, включая капитана сборной США и особенно важного в этом сезоне для «Лидса» игрока Тайлера Адамса. Боюсь, что гости одержат здесь простую будничную победу на классе», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 6.75.
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