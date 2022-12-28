«Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Лидс» – «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.78.
«Лидс», как мы знаем, борется за выживание, находится недалеко от зоны вылета. Конечно, команда будет биться.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Но «Манчестер Сити» очень хочет догнать «Арсенал». Команда в отличных кондициях и с большой мотивацией. Это подтверждается игрой на Кубок против «Ливерпуля». В команде много футболистов, которые не участвовали в ЧМ, либо рано выбыли: Гюндоган, Марез, Холланд, Де Брейне. Поэтому было время подготовиться к чемпионату Англии. Линия атаки очень голодная и готовая играть.
Команда свежая, еще не уставшая. Как бы «Лидс» ни старался, «Манчестер» проведет игру очень уверенно. Ставлю на Ф2 (-1.5)», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 6.75.
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