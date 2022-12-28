«Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Елагина на игру чемпионата Англии

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Ман Сити».
Ставка: ТБ 3.5 за 2.09.
«Лидс» находится во второй половине турнирной таблицы и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных голов. «Ман Сити» забил больше всех, но отстаёт от лидирующего «Арсенала» на пять очков. Естественно, минувший чемпионат мира не прошёл мимо этих команд. «Лидс» делегировал троих игроков на турнир, а «Сити» отправил на ЧМ-2022 16 футболистов в девять сборных.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На перерыв игроки «Сити» ушли в плохом настроении, проиграв дома «Брентфорду». Однако «Сити» с Гвардиолой, как всегда, в лидирующей группе. В гостях они взяли 11 очков из 18 возможных. На выезде горожане проиграли всего однажды в этом сезоне. «Лидс» заработал 11 из своих 15 очков на своём поле. Напомню, в прошлом сезоне «Сити» катком проехал по сопернику, дважды выиграв с общим счётом 11:0.
В любом случае зрители в полном праве ожидать яркого матча. При своих болельщиках «Лидс» способен на многое. У «Манчестер Сити» есть Эрлинг Холанд, забивший 18 голов за 13 матчей АПЛ. Поэтому голов определённо будет много», — сказал Елагин.
Экспресс с коэффициентом 6.75.
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