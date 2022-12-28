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ЦСКА — СКА: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

ЦСКА — СКА: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ ЦСКА – СКА.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.66.

«CКА – явный фаворит армейского дерби. Ещё неделю назад команда Ротенберга обязана была обыгрывать ЦСКА в Питере, создала очень много моментов, но подвела реализация. С того времени лишь усилилось ощущение: москвичи не в своей тарелке. Абсолютно по делу проиграны встречи с мощным «Локомотивом» и неуступчивым «Динамо». Эксперименты Фёдорова с составом не дают результата.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Наконец, гости просто свежее. Перед самым принципиальным матчем они отдыхали три дня, а у хозяев в понедельник было выматывающее дерби. СКА проведёт работу над ошибками и будет бережнее относиться к своим голевым моментам. При этом закрываться наглухо питерцы не умеют. Так что жду результативный хоккей – в суперматче явно будет заброшено больше пяти шайб. Выбираю ставку тотал больше 4.5», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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