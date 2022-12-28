ЦСКА — СКА: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ ЦСКА – СКА.



Ставка: победа СКА в матче за 2.07.



«В этом чемпионате СКА против самого своего принципиального соперника имеет пока положительный баланс: две победы и одно поражение. Причём то самое единственное поражение команда Романа Ротенберга потерпела совсем недавно, несколько дней назад, при переполненных трибунах «Ледового» в Санкт-Петербурге. Сейчас необходимо брать реванш.



Лучшие прогнозы на сегодня.



СКА спокойно и планомерно поработал в паузу, тем не менее взять максимум очков в домашней серии не получилось. В Москву команда прибыла с целью в третий раз в сезоне одолеть ЦСКА, который, кстати, немало сил отдал в понедельник в игре с московским «Динамо». Тот матч, кстати, ЦСКА Сергея Фёдорова проиграл. Смотрел игру, и, честно говоря, действия ЦСКА меня никак не впечатлили. Интересно, как москвичи будут действовать в игре со СКА.



Игра будет осторожная, с небольшим количеством голевых моментов. Но победа будет за питерцами. Ставлю на победу СКА в матче», — сказал Плющев.



Экспресс с коэффициентом 6.75.



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