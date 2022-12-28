Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — СКА: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

ЦСКА — СКА: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ ЦСКА – СКА.

Ставка: победа СКА в матче за 2.07.

«В этом чемпионате СКА против самого своего принципиального соперника имеет пока положительный баланс: две победы и одно поражение. Причём то самое единственное поражение команда Романа Ротенберга потерпела совсем недавно, несколько дней назад, при переполненных трибунах «Ледового» в Санкт-Петербурге. Сейчас необходимо брать реванш.

Лучшие прогнозы на сегодня.

СКА спокойно и планомерно поработал в паузу, тем не менее взять максимум очков в домашней серии не получилось. В Москву команда прибыла с целью в третий раз в сезоне одолеть ЦСКА, который, кстати, немало сил отдал в понедельник в игре с московским «Динамо». Тот матч, кстати, ЦСКА Сергея Фёдорова проиграл. Смотрел игру, и, честно говоря, действия ЦСКА меня никак не впечатлили. Интересно, как москвичи будут действовать в игре со СКА.

Игра будет осторожная, с небольшим количеством голевых моментов. Но победа будет за питерцами. Ставлю на победу СКА в матче», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

Бучневич провёл 400-й матч в НХЛ.

Мэр Казани раскритиковал Знарка.

Жамнов может стать главным тренером «Спартака».

ЦСКА — СКА. Ротенберг поумерит пыл ЦСКА — СКА. Ротенберг поумерит пыл
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022